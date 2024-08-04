Именной Mercedes чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выставили на срочную продажу

Дагестанский предприниматель Зиавудин Магомедов подарил Нурмагомедову люксовый Mercedes в 2016 году. Через некоторое время после этого бизнесмена посадили на 18,5 лет по делу о хищении 11 млрд рублей.

До 2022 года автомобилем владел Нурмагомедов. Он не оплачивал ежегодный налог, и долг уже составил 600 тыс. рублей. После этого спортсмен продал машину фанату.

Покупатель не стал переоформлять автомобиль, чтобы в паспорте техсредства владельцем был указан Нурмагомедов. Машина все это время пылилась на одном из паркингов.

Ситуация изменилась, когда 5 июля 2024 года против бойца UFCначали исполнительное производство на внушительную сумму — 79,4 млн рублей. Приставы стали разыскивать его имущество, чтобы изъять и реализовать в пользу государства. Не исключено, что санкции затронут и люксовый Mercedes.

Поэтому нынешний владелец автомобиля хочет поскорее его продать. Сначала за Mercedes он хотел 20 млн, но позже снизил цену до 16 млн рублей.

Ранее ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Он должен государству не менее 297 млн рублей.