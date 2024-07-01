ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей

До этого под арест попали несколько фирм Нурмагомедова. Например, счета ООО «Хикмет тревел» заблокировали из-за недостоверных данных в официальных документах. Под арест попал и благотворительный фонд.

Такая же судьба ожидает компанию Eagle FC. Организация вкладывается в турецкие отели и стартапы в ОАЭ.

Тем временем в Дагестане проверяют спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА на наличие радикалов-экстремистов. Под проверку попали и бывшие участники бойцовского клуба Нурмагомедова Eagles ММА.

Также налоговая пытается изъять имущество блогера Гусейна Гасанова и через суд хочет забрать две элитные машины и апартаменты в «Москва-Сити». На данный момент он должен ФНС 128,5 млн рублей.