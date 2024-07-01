ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей
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Федеральная налоговая служба России арестовала счета бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова. Он задолжал налогов 297 млн рублей, сообщает Mash.
До этого под арест попали несколько фирм Нурмагомедова. Например, счета ООО «Хикмет тревел» заблокировали из-за недостоверных данных в официальных документах. Под арест попал и благотворительный фонд.
Такая же судьба ожидает компанию Eagle FC. Организация вкладывается в турецкие отели и стартапы в ОАЭ.
Тем временем в Дагестане проверяют спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА на наличие радикалов-экстремистов. Под проверку попали и бывшие участники бойцовского клуба Нурмагомедова Eagles ММА.
Также налоговая пытается изъять имущество блогера Гусейна Гасанова и через суд хочет забрать две элитные машины и апартаменты в «Москва-Сити». На данный момент он должен ФНС 128,5 млн рублей.