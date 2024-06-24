Бойцовский клуб Нурмагомедова проверят на наличие радикалов-экстремистов
В Дагестане проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА на наличие радикалов-экстремистов. Под проверку попали и бывшие участники бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА, сообщает SHOT.
Правоохранители проведут проверки дагестанских залов, где занимаются смешанными единоборствами. Целью мероприятия является выяснение наличия среди бойцов участников радикальных экстремистских движений.
Отмечается, что закрывать школы и бойцовские залы по всей республике не будут.
Ранее стало известно, что один из террористов, напавших на Дербент и Махачкалу в воскресенье, — это мастер спорта по вольной борьбе, боец MMA Гаджимурад Кагиров. Его подготовка к боям проходила в школе Абдулманапа Нурмагомедова.