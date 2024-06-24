Бойцовский клуб Нурмагомедова проверят на наличие радикалов-экстремистов

В Дагестане проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА на наличие радикалов-экстремистов. Под проверку попали и бывшие участники бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА, сообщает SHOT .

Правоохранители проведут проверки дагестанских залов, где занимаются смешанными единоборствами. Целью мероприятия является выяснение наличия среди бойцов участников радикальных экстремистских движений.

Отмечается, что закрывать школы и бойцовские залы по всей республике не будут.

Ранее стало известно, что один из террористов, напавших на Дербент и Махачкалу в воскресенье, — это мастер спорта по вольной борьбе, боец MMA Гаджимурад Кагиров. Его подготовка к боям проходила в школе Абдулманапа Нурмагомедова.