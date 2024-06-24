Теракт в Дагестане 23 июня: что произошло и кто за ним стоит на самом деле

Что известно о нападениях в Махачкале и Дербенте, в результате которых погибли полтора десятка полицейских и известный православный священник, читайте в материале РИАМО.

Вечером 23 июня в двух дагестанских городах, Махачкале и Дербенте, произошли теракты, направленные как против православия и иудаизма, так и против сотрудников правоохранительных органов. Количество жертв среди последних можно назвать беспрецедентным для современной России.

Что произошло в Дагестане 23 июня

Первая информация о стрельбе в дагестанском Дербенте появилась в СМИ около семи часов вечера 23 июня. В МВД Дагестана сообщили, что примерно в 18 часов неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Почти одновременно появилась информация и о стрельбе в столице региона, Махачкале, где был обстрелян пост ДПС.

В 19:25 в своем телеграм-канале ситуацию прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он сказал, что «неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации», но «на их пути встали сотрудники дагестанской полиции».

«Паника и страх – то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» Сергей Меликов глава Дагестана

Примерно в это же время стало известно о гибели в Дербенте 66-летнего православного священника, отца Николая, которому нападавшие перерезали горло.

Ближе к 20 часам в телеграм-каналах появилась информация о ликвидации двух нападавших на полицейских в Махачкале. При этом перестрелки в столице Дагестана продолжались.

Около 20:30 в Дагестане был введен режим контртеррористической операции (КТО), а центральная часть Дербента, где также продолжались боестолкновения, была обесточена.

Ближе к 22 часам в телеграм-каналах появилась информация, что в нападении участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Вскоре его задержали. При этом в селе Сергокала по правоохранителям также был открыт огонь.

Около 23 часов в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о завершении активной фазы КТО в Дербенте. В ходе нее были ликвидированы «двое бандитов».

Режим КТО был отменен утром 24 июня.

Что известно о жертвах нападений в Махачкале и Дербенте

Фото - © Telegram-канал "Baza"

Помимо дербентского священника РПЦ, в Махачкале при обстреле был убит сторож Свято-Успенского кафедрального собора. Также врио мэра Дербента Ахмед Кулиев сообщил в своем телеграм-канале о гибели сотрудников ЧОП, не назвав их количество. Всего по состоянию на утро 24 июня было известно о гибели четырех гражданских.

Больше всего убитых оказалось среди сотрудников правоохранительных органов. Это количество постоянно росло и к утру 24 июня достигло 15 человек.

Что известно о дагестанских террористах

Фото - © Соцсети

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, боевики, устроившие нападения в Махачкале и Дербенте, являются приверженцами международной террористической организации. Для нападений они использовали оружие иностранного производства, включая как минимум одну штурмовую винтовку. Кроме того, нападавшим удалось завладеть оружием полицейских.

Всего террористов было пятеро, все они были ликвидированы. Согласно сообщению пресс-службы СК РФ, их личности уже установлены. Уголовное дело о нападениях в Дагестане расследуется по трем статьям УК РФ: ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 (хищение огнестрельного оружия).

По данным телеграм-канала Baza, все пятеро боевиков были уроженцами Сергокалинского района Дагестана. Помимо Адиля и Османа – двух сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, в группу входил его племянник Абдусамад Амадзиев.

Кроме того, по сообщениям в телеграм-каналах, одним из пяти убитых боевиков является 28-летний боец ММА Гаджимурад Кагиров. Он также уроженец Сергокалинского района Дагестана и мастер спорта по вольной борьбе. За свою карьеру он провел два боя в ММА (оба выиграл).

По информации Baza, на допросе глава Сергокалинского района Магомед Омаров признался, что уже несколько лет знал о том, что его дети – ваххабиты. Самым радикальным из них был Осман. Всего у Магомеда восемь сыновей, но остальные братья и родственники радикалов якобы не поддерживали, а сам Омаров последние годы не общался с сыновьями.

Заявления по итогам терактов в Дагестане

Фото - © РИА Новости

Сразу после появления информации о терактах в Дагестане многие публичные люди прокомментировали их, в том числе значительное число представителей мусульманской общины РФ.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями», а нападавших – «последними нелюдями, которых нужно уничтожать на месте».

«Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы» Рамзан Кадыров глава Чечни

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов считает, что целью нападений была «попытка дестабилизировать общественно-политическую обстановку братского нам Дагестана, посеять панику среди людей».

По мнению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, события в Дагестане и Севастополе, где в тот же день после обстрела со стороны Украины погибли несколько человек, включая детей, – «звенья одной цепи».

Вообще, версия о «зарубежном следе» терактов у публичных спикеров в России оказалась основной. Об этом заявили депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Патриарх Кирилл заявил, что необходимо сделать все возможное для того, «чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно, в том числе и в бытовых формах, ибо от этого во многом зависит настоящее и будущее нашей страны».

Свои соболезнования после теракта также выразили лидеры зарубежных государств, причем первыми это сделали президенты Казахстана, Узбекистана и Киргизии.