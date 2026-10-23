Долго не хранятся: охлаждать и разогревать макароны много раз вредно

Охлаждать и разогревать макароны много раз вредно. В идеале следует проводить такой цикл с продуктом только один раз, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Желательно это сделать один раз (охлаждать и разогревать — ред.), потому что есть продукты, которые в холодильнике долго не хранятся. Макароны мы не можем высушить полностью, а во влажной среде очень хорошо распространяются бактерии», — рассказала Соломатина.

Она подчеркнула, что холодильник немного тормозит этот процесс, но не полностью, бактерии туда все же попадают.

«Поэтому макароны мы сварили, охладили, поставили в холодильник, а на следующий день съели», — сказала врач.

Также она добавила, что при циклах охлаждение — нагрев в продуктах постепенно теряются питательные вещества, размножаются бактерии. Наличие последних не вызовет клиническую картину отравления у человека, однако Соломатина подчеркивает, что это будет совершенно ненужной нагрузкой на организм.

25 октября отмечается Всемирный день макарон. Он был учрежден в 1995 году по инициативе участников конгресса производителей пасты, который состоялся в Риме. Праздник объединяет любителей макарон по всему миру.

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