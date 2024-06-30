ФНС планирует изъять имущество Гусейна Гасанова из-за долга в 128 млн рублей

сегодня в 12:28

Налоговая пытается изъять имущество блогера Гусейна Гасанова и через суд хочет забрать две элитные машины и апартаменты в «Москва-Сити», сообщает SHOT.

Причиной такого решения стал огромный неуплаченный долг Гасанова Арбитражный суд Москвы возбудил производство по заявлению ФНС к ИП блогера.

У Гусейна Гасанова предлагают изъять апартаменты в Neva Towers «Москвы-Сити», Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года.

На данный момент блоге должен налоговой 128,5 млн рублей.