ФНС планирует изъять имущество Гусейна Гасанова из-за долга в 128 млн рублей
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Налоговая пытается изъять имущество блогера Гусейна Гасанова и через суд хочет забрать две элитные машины и апартаменты в «Москва-Сити», сообщает SHOT.
Причиной такого решения стал огромный неуплаченный долг Гасанова Арбитражный суд Москвы возбудил производство по заявлению ФНС к ИП блогера.
У Гусейна Гасанова предлагают изъять апартаменты в Neva Towers «Москвы-Сити», Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года.
На данный момент блоге должен налоговой 128,5 млн рублей.