Диверсанты заложили не менее четырех бомб на «Северных потоках»

Злоумышленники, взорвавшие «Северные потоки», заложили на газопроводах не менее четырех взрывных устройств, у каждого из которых вес был от 14 до 27 кг, сообщает ТАСС .

Телеканал ARD, газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit получили доступ к ордеру на арест украинца Сергея К., которого ранее задержали в Италии по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». У него было два паспорта.

В документе указано, что мужчина руководил диверсионной группой, которая состояла из семи человек. Злоумышленники заложили на газопроводах на глубине около 70-80 м не менее четырех взрывных устройств. Это была смесь гексогена и октогена, а бомбы, предположительно, оснастили взрывателями замедленного действия.

По информации следователей Федерального управления уголовной полиции ФРГ и федеральной полиции, Сергей К., возможно, сошел с парусной яхты «Андромеда» в порту Вик 22 сентября. После этого мужчину забрал водитель и отвез на Украину. Другие подозреваемые в этом деле, как пишет ARD, вернулись в район Хох-Дюне, где арендовали яхту.

Диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Обе нитки «Северного потока — 1» были разрушены. Одна «Северного потока — 2» повреждена.