сегодня в 11:12

Open: подорвавшая «Северные потоки» диверсионная группа состояла из 7 человек

Диверсионная группа, которая подорвала газопроводы «Северные потоки» в 2022 году, состояла из семи человек. Среди них четыре гражданских водолаза, сообщает газета «Известия» со ссылкой на материал итальянского новостного портала Open.

План по совершению диверсии имел кодовое название «Диаметр». Группой диверсантов руководил, предположительно, задержанный в Италии экс-агент СБУ 49-летний Сергей Кузнецов. Его отправили в Болонью. Суд может решить экстрадировать его в ФРГ.

По версии следствия, диверсанты могли отплыть из немецкого Ростока на взятом в аренду по фейковым документам корабле «Андромеда». На борту находились гидрокостюмы, взрывчатка и кислородные баллоны.

Ночью водолазы опустились к газопроводам «Северные потоки», расположили там минимум четыре взрывных устройства массой от 14 до 27 килограммов. На них были установлены взрыватели замедленного действия.

Диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Обе нитки «Северного потока — 1» были разрушены. Одна «Северного потока — 2» повреждена.