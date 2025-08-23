Арестованный в Италии украинец руководил ДРГ при взрыве «Северного потока»
Фото - © Danish Defence Command
Немецкие следователи считают, что гражданин Украины, задержанный итальянскими властями, возглавлял группу, ответственную за диверсию на газопроводах «Северный поток», об этом пишет РИА Новости со ссылкой телеканал ARD.
После того как в Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве газопровода «Северный поток», немецкие следователи заявили, что он может быть также руководителем диверсионной группы (ДРГ).
Расследование ФРГ связывает арестованного с организацией подрыва трубопроводов. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
«Немецкие следователи считают, что Сергей К. даже взял на себя важную роль руководителя всей операции и диверсионной группы. Утверждается, что К. входил в экипаж яхты „Андромеда“, которая, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах», — сообщил телеканал.
Ранее Россия добилась проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН 26 августа в связи с новыми данными о причастности украинского гражданина к диверсии на газопроводах «Северный поток».