После задержания подозреваемого в диверсии РФ требует от ООН расследования

Россия добилась проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН 26 августа в связи с новыми данными о причастности украинского гражданина к диверсии на газопроводах «Северный поток».

Заседание назначено на 23:00 по московскому времени по инициативе российского постпредства.

Поводом стало задержание в Италии 49-летнего Сергея Кузнецова, подозреваемого в организации взрывов на газопроводах в сентябре 2022 года. Российская сторона намерена подчеркнуть «непрозрачность и затягивание» немецкого расследования, а также потребовать полноценного международного расследования под эгидой ООН.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли год назад в исключительной экономической зоне Швеции. Несмотря на признание диверсии всеми заинтересованными сторонами, результаты расследования до сих пор не опубликованы. Россия неоднократно обращалась за предоставлением данных, но не получала ответа от европейских стран.