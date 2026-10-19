Для частных мастеров в индустрии красоты запустили онлайн-интенсив

«Авито Услуги» продолжили проект «Курс на красоту», посвященный поддержке малого бизнеса в индустрии красоты. В прошлом году программа была ориентирована на владельцев и управляющих салонов и студий, а в этом году — на частных мастеров, которые работают на себя. Программа посвящена продвижению услуг, работе с клиентами и профессиональному развитию

Новый этап организован в формате онлайн-интенсива с участием экспертов по продвижению услуг, привлечению клиентов и профессиональному развитию.

Частные мастера самостоятельно оказывают услуги, занимаются продвижением, общаются с клиентами и планируют загрузку. Программа включает темы развития личного бренда, представления услуг в интернете и разбора ошибок, которые могут влиять на количество записей. Отдельный блок посвящен работе с нагрузкой и профилактике выгорания. Онлайн-формат рассчитан на специалистов из разных городов.

«Когда мастер начинает работать на себя, он становится еще и предпринимателем, а вместе с этим появляются вопросы, на которые профессиональный опыт не всегда дает ответы. Здесь полезно услышать людей, которые уже выстроили свое дело и могут поделиться тем, что сработало у них. При этом задачи частного мастера отличаются от задач владельца салона, поэтому в этом году мы пересобрали курс с учетом особенностей самостоятельной работы. Для нас это часть последовательной поддержки малого бизнеса: помогать специалистам на разных этапах — от первых шагов в частной практике до развития собственного салона», — отметил руководитель бизнес-направления «Красота» в Авито Услугах Игорь Санников.