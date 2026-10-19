Сотрудники водоканалов Подмосковья продолжают семейные династии

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду невозможна без сильного кадрового резерва линейных специалистов. Они круглосуточно обеспечивают работу объектов, сетей и оборудования независимо от погоды.

Михаил Ивашов, старший специалист по эксплуатации водонасосной станции №1 Мособлводоканала, работает более 30 лет. Он пришел в профессию в 18 лет по стопам отца, а остаться помог совет друга. Михаил отвечает за добычу подземной воды и ее подачу в городские сети. Главными качествами считает надежность, ответственность и внимательность. Для него качественная вода — очищенная, полезная для здоровья и приятная на вкус. Новичкам он советует осваивать современные технологии и постоянно учиться.

Олег Журавлев, начальник канализационного участка в Электростале, трудится в отрасли с 1994 года. Его отец начинал механиком в 1972 году, мать работала мастером насосных станций. Участок обслуживает 210 км канализационных сетей: бригада ежедневно устраняет засоры, выполняет профилактическую промывку и прочистку. Олег разработал штанги для устранения засоров — отечественный аналог немецкого оборудования — и быстросъемную металлическую опалубку.

Алексей Еськов работает слесарем аварийно-восстановительных работ водопроводной службы Щелковского водоканала 16 лет. Он проходил здесь производственную практику, а после армии выбрал эту профессию. Алексей устраняет аварии в колодцах и траншеях в мороз, жару, дождь и снегопад. Для доступа к повреждениям использует спецтехнику, в том числе илосос. Особое внимание уделяет безопасности на пересечениях водопровода с электросетями. Он один из двух специалистов службы, владеющих термофузионной сваркой встык для ремонта труб ПВХ. Алексей считает недопустимым подводить коллег и жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.