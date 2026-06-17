«Держится отлично»: Лерчек проходит 7 химиотерапию на фоне проверки прокуратуры

Мужчина запечатлен избранницу на видео. В кадре Лерчек рассказал, что 16 мая была в больнице, где начала проходить седьмую химиотерапию. Там ей «прокапали» первый препарат, а затем процедуру пришлось частично проходить дома.

На Лерчек повесили специальную помпу с последним препаратом, которую надо держать в темноте. Лекарство подается под давлением через трубки. Блогерша в кадре показала устройство, отметив, что помпу снимут 17 июня.

Сквирччиариани добавил, что его избранница после седьмой химиотерапии «держится отлично». Также он показал еще одно видео с Лерчек, заявив, что блогерша отекла «из-за упавшего белка и гормонов».

Между тем прокуратура направила в столичный суд заявление о назначении Чекалиной повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы. Поводом для этого послужило то, что блогерша, несмотря на рак и операцию на позвоночнике, активно тренируется в спортзале. Отмечается, что она выполняет упражнения, которые «не только противопоказаны, но и невозможны физически».

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.