Пицца для Гитлера: неудачно пошутившему тагильскому студенту грозит 15 суток ареста

сегодня в 15:00

В торговом центре в Нижнем Тагиле один из местных жителей пришел перекусить в кафе и оформил заказ на имя «Адольф Гитлер», сообщает «112» .

Данной историей заинтересовались силовики. Правоохранители нашли шутника — им оказался студент колледжа, будущий электрик.

Молодой человек раскаялся в поступке. Он пояснил, что не является нацистом или поклонником идеологии третьего рейха. Но извинения студенту не помогли.

В отношении неудавшегося юмориста было возбуждено административное дело по статье о пропаганде фашизма. Молодому человеку грозит арест до 15 суток.

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