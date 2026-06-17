Операторы сократили парк самокатов в Нижнем Новгороде до 5 тысяч

В Нижнем Новгороде парк прокатных электросамокатов снизился с 13,5 тысячи до 5 тысяч единиц. Дополнительные ограничения пока не рассматривают, сообщает pravda-nn.ru

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что в 2026 году операторы кикшеринга используют в городе 5 тысяч средств индивидуальной мобильности. В 2025 году их было около 13,5 тысячи.

Сейчас в Нижнем Новгороде работают два оператора — «ВУШ» и «Юрент». Для безопасности на 99 территориях действуют ограничения скорости: самокаты автоматически замедляются до 20, 15 или 10 км/ч.

В 2026 году число зон с высокой интенсивностью пешеходного движения выросло с 19 до 25. На этих участках пользоваться СИМ полностью запрещено. В мэрии отметили, что перечень таких зон продолжат расширять, а в городе развивают сеть велодорожек.

В Москве полиция ранее предложила сократить число прокатных самокатов в 2026 году. Поводом стал рост ДТП с участием СИМ: с начала года в столице произошло 306 аварий, в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.