ИИ выявил более 1,4 тыс нарушений парковки в Подмосковье

С августа 2025 года система искусственного интеллекта фиксирует случаи парковки в запрещенных зонах вдоль дорог в Подмосковье. За это время выявлено более 1,4 тыс. фактов систематических нарушений и эвакуировано 862 автомобиля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Каждые 60 минут искусственный интеллект анализирует снимки с камер системы «Безопасный регион» и определяет автомобили, припаркованные в запрещенных местах. Если машина находится в такой зоне более 30 минут, система фиксирует нарушение.

Далее информация поступает в ЦУР, где ее проверяют сотрудники Минтранса Подмосковья. После подтверждения данные передают специалистам управления регионального административно-транспортного контроля, и только затем к работе подключаются эвакуаторы.

В министерстве отметили, что использование ИИ позволяет направлять технику адресно — туда, где она действительно необходима. Кроме того, система формирует статистику и единую базу проблемных точек. Ознакомиться с ИИ-практиками региона и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Внедрение технологий соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.