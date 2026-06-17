Климатолог допустил исчезновение Москвы-реки через 300 лет

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заявил, что будущее Москвы-реки зависит от темпов изменения климата.

«В перспективе, если своевременно не будут приняты необходимые меры, мы можем потерять способность влиять на изменения климата. Рост температуры приобретет необратимый характер. При таких условиях ускоряющийся экспоненциальный рост температуры на горизонте прогноза 200–300 лет превратит нашу планету в подобие Венеры. И тогда ни о какой Москве-реке речь уже не будет идти, потому что изменения температуры на нашей планете могут составить 100 градусов и выше. Тогда не только реки пересохнут, но и океаны — и, собственно говоря, вся вода переместится в атмосферу. Парниковый эффект увеличится в десятки раз. Это будет совершенно другая реальность, если мы будем вести себя крайне неразумно и не сможем ничего сделать с теми климатическими изменениями, которые сейчас происходят», — рассказал Карнаухов.

Климатолог Михаил Юлкин ранее заявил, что глобальное потепление может изменить облик Москвы. По его словам, главным фактором остается деятельность человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.