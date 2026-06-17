«Скелеты посыплются из шкафов»: Яна Рудковская публично пригрозила Тутберидзе

Продюсер и супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская подробно и жестко ответила на интервью Этери Тутберидзе с журналистом Алеко Надиряном в шоу «ALEKÓ in my bag».

Ранее известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью высказалась о переманивании спортсменов, затронув тему своих отношений с Яной Рудковской и Евгением Плющенко.

«Героиня интервью, отвечая на вопросы про меня и моего мужа, прекрасно понимала, что ответ от меня будет. Она знала, о ком говорит», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что в интервью Жене Медведевой дала высокую оценку профессиональной деятельности Этери Тутберидзе, которая якобы неоднократно позволяла себе скандальные высказывания в адрес ее семьи.

По словам продюсера, Евгений Плющенко на всех крупных стартах конкурирует со штабом Тутберидзе не только в юниорах, но и во взрослых. Она заверила, что победы клуба «Ангелы Плющенко» «были, есть и будут».

«При повторении подобной ситуации, если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыплются из всех ваших шкафов. Я же вам еще 6 лет назад это популярно объяснила, но вы до сих пор не поняли, а зря!» — заключила Рудковская.

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