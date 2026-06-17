Что делать, если на участок приходят лисята, и почему их нельзя трогать

Почему лисы приходят на дачные участки

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Животные из лесов все чаще выходят к людям. На картинках дикие животные милые и симпатичные, но в жизни они могут быть опасны, поэтому приближаться к ним, кормить и гладить не стоит.

Лисы особенно быстро приспосабливаются к жизни рядом с человеком – ведь всегда проще заглянуть на участок и найти там еду, чем искать добычу в лесу. А рядом с домом человека почти всегда есть чем поживиться. Поэтому лисы охотно приходят на участки и даже заводят там потомство. Они едят корм для домашних животных, ягоды, остатки продуктов, если есть курятник, то яйца из него – первая добыча лис.

Более того, рыжий хищник легко запоминает дорогу и всегда найдет путь до места, где он хотя бы однажды от души поел. А наличие пропитания становится выше страха перед человеком, особенно у молодых особей.