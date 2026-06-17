Что делать, если на участок приходят лисята, и почему их нельзя трогать
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В материале РИАМО рассказываем, почему лисы появляются на дачном участке, что с этим делать и как не допустить появления хищников.
Почему лисы приходят на дачные участки
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Животные из лесов все чаще выходят к людям. На картинках дикие животные милые и симпатичные, но в жизни они могут быть опасны, поэтому приближаться к ним, кормить и гладить не стоит.
Лисы особенно быстро приспосабливаются к жизни рядом с человеком – ведь всегда проще заглянуть на участок и найти там еду, чем искать добычу в лесу. А рядом с домом человека почти всегда есть чем поживиться. Поэтому лисы охотно приходят на участки и даже заводят там потомство. Они едят корм для домашних животных, ягоды, остатки продуктов, если есть курятник, то яйца из него – первая добыча лис.
Более того, рыжий хищник легко запоминает дорогу и всегда найдет путь до места, где он хотя бы однажды от души поел. А наличие пропитания становится выше страха перед человеком, особенно у молодых особей.
Как понять, что на участке был лисенок
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Лисы активнее всего ночью и в ранние сумерки. Поэтому, если утром вы заметили следы у грядок, а куры или собаки ведут себя тревожно, скорее всего, ночью к вам заглянул рыжий гость.
Если есть следы пребывания, то стоит заглянуть во все потайные уголки своего участка, чтобы убедиться, что лисенок ушел, или принять меры, чтобы его отвадить.
Что делать, если встретили лисенка на участке
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Лисы, как любые дикие животные, опасны. Помимо того, что они могут просто напасть, они могут переносить опасные болезни, прежде всего бешенство. Поэтому, если у вас есть домашние животные, в первую очередь позаботьтесь о прививках для них.
Вот что делать при встрече с лисом на участке:
- Соблюдайте дистанцию.
- Используйте гуманные методы отпугивания, например, фонари, шумовые эффекты в виде ярких лент, металлических крышек, устройства, разбрызгивающие воду.
- Сообщите о животном на участке по номеру 112 или в правление СНТ. Диспетчеры свяжутся с соответствующими службами, чтобы найти животное и установить, есть ли у него бешенство.
- Если контакт с животным произошел (лисенок вас укусил или ослюнил), нужно обратиться к медикам за помощью, чтобы при необходимости сделать вакцинацию от бешенства.
Чего нельзя делать при встрече с лисенком
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При встрече с лисенком нельзя:
- Приближаться к нему, прикармливать его, гладить и трогать. Это опасно и к тому же приучает дикое животное к человеку, делает его зависимым, снижает чувство страха, что подвергает дикое животное опасности.
- Подпускать к лису домашних животных.
- Пытаться ловить его самостоятельно. Нужно вызвать специальные службы.
- Использовать капканы, яды и другие негуманные методы для отпугивания лис.
- Провоцировать животное, загонять его в угол и пытаться приручить. Жизнь рядом с диким животным всегда непредсказуема, и даже если вначале лис выглядит дружелюбным, в любой момент он может проявить агрессию.
Что необходимо сделать, чтобы лисы не приходили
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Сделать участок нежелательным местом для визитов диких животных не сложно. Самое главное – убрать еду и укрытия, где лиса может прятаться.
Вот несколько советов:
- Закрывайте контейнеры с мусором, в том числе компост и пищевые отходы. Это поможет устранить запахи, на которые и приходят лисы.
- Проверьте забор на прочность – посмотрите, чтобы не было подкопов и дыр. Если они есть, то можно установить в таких местах мелкую сетку, причем сделать это так, чтобы лиса не могла прорыть подкоп – нужно часть сетки зарыть в землю.
- Закройте мелкой металлической сеткой укрытия под верандами, настилами и прочими местами, которые могут стать логовом для лис.
- Кормите домашних животных днем, а на ночь полностью убирайте все остатки еды.
- Содержите участок в чистоте, не допускайте возникновения зарослей и труднопроходимых плохопроглядываемых мест.
- Не используйте для удобрения кровь, костную или рыбную муку.
- Заносите обувь в дом на ночь. Лисы могут использовать ее как игрушки.
- Закрывайте на ночь емкости с водой, чтобы животные не могли пить.