сегодня в 14:59

23 управленца из Подмосковья победили в конкурсе «Лидеры России»

Победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» стали 60 команд из 33 регионов. В их составе оказались 23 управленца из Московской области, сообщает пресс-служба конкурса.

Наблюдательный совет конкурса утвердил итоги финальных испытаний перед церемонией в Национальном центре «Россия». Первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что победители смогут участвовать в суперфинале осенью 2026 года.

От Московской области в категории управленческих команд корпораций победили Антон Балакин, Сергей Кожевников, Евгений Беляков, Роман Чураевский, Андрей Гусев, Алексей Кравченко, Сергей Шовгуров и Ольга Виницкая. В категории команд организаций — Григорий Козлов, Роман Шведов и Алексей Назаркин.

В сборных командах регион представили Андрей Назаров, Тамара Новикова, Татьяна Николаева, Ольга Ефимова, Евгений Ощепков, Сергей Павлов, Анна Яковлева, Оксана Кириллова, Антон Снипич и Денис Рыбас. В государственных командах победили Екатерина Лапина и Павел Лабазнов.

Победители пройдут программу по командообразованию РАНХиГС и Мастерской управления «Сенеж». В шестом сезоне участвовали более 75 тыс. руководителей из 89 регионов России и 66 иностранных государств; в финал вышли 1400 человек в 280 командах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.