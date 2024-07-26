Депутат Госдумы Хинштейн признал, что его жена пользуется Instagram*
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что его супруга пользуется социальной сетью Instagram*, но не запускает в ней рекламу.
«К сожалению, по вопросу Instagram* наши взгляды с женой расходятся. Я честно не раз пытался ее убедить полностью мигрировать в ВК, но пока безуспешно», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что пользование американской соцсетью в России «не является нарушением законодательства».
Депутат добавил, что его супруга — актрисы Ольга Полякова — не продает рекламу в Instagram*, так как «в семейном бюджете он этих денег никогда не видел».
СМИ ранее сообщили, что жена депутата Хинштейна якобы продает рекламу в запрещенной соцсети.
Ранее Госдума РФ в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы в Instagram* и Facebook*. Сервисы продолжают зарабатывать на российском рынке, так как многие граждане продолжают пользоваться соцсетями с помощью VPN.
*принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в РФ.