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Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете рекламы в Instagram* и Facebook*

Государственная дума РФ в четверг в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы в социальных сетях Instagram* и Facebook*, сообщает РБК .

Речь идет о запрете на размещение рекламы на ресурсах нежелательных организаций, а также на платформах, чья работа запрещена в РФ.

По словам главы думского комитета по информполитике Александра Хинштейна, многие россияне продолжают пользоваться данными соцсетями с помощью VPN. Таким образом, американская компания Meta** продолжает зарабатывать на российском рынке.

Депутат Госдумы добавил, что немалая часть дохода Meta** направляет на создание и распространение экстремистского контента. Законопроект является очередным шагом к защите информационной безопасности страны.

Ранее Хинштейн заявил, что до конца текущей недели в России скорость загрузки видеоплатформы YouTube на стационарных компьютерах снизится до 40%, а до конца следующей недели — до 70%. Он подчеркнул, что деградация YouTube является «вынужденной мерой».

*принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в РФ.

** признана экстремистской и запрещена на территории России.