Дело не в раке: почему автор хита «Фантазер» не давал концертов в России

Народный артист РФ Ярослав Евдокимов давно не давал концертов в России, потому что выступления отменяли из-за антироссийской позиции артиста, сообщает SHOT . Сегодня, 22 августа, автор хита «Фантазер» умер в возрасте 78 лет.

Евдокимов долго боролся с раком легких и лечился в Европе, но не смог победить болезнь. По словам близких музыканта, он до последнего пытался вести активный образ жизни, путешествовать и проводить время с семьей.

Евдокимов скончался в больнице Минска. По данным канала, прощание и похороны с советским исполнителем также пройдут в белорусской столице.

Ярослав Евдокимов — Народный и Заслуженный артист Белорусской ССР, а также Народный артист РФ.