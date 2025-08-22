Умер автор легендарного шлягера «Фантазер»

сегодня в 13:44

Умер певец и автор хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Артисту было 78 лет, сообщил SHOT со ссылкой на группу исполнителя в соцсетях.

Евдокимов ушел из жизни из-за продолжительной болезни, утверждает канал. Последний год артист лечился за границей, и 22 августа у него остановилось сердце.

В группе Евдокимова поблагодарили слушателей за добрые слова и пожелания в его адрес, отметив, что поддержка аудитории «очень поддерживала» исполнителя.

Ярослав Евдокимов был Народным и Заслуженным артистом Белорусской ССР, а также Заслуженным артистом РФ.