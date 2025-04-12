Часть россиян, освобожденных в Тунисе, прилетели в Шереметьево
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Рейс с некоторыми россиянами, которых освободили от заключения в Тунисе, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости.
Ранее российское посольство подтвердило освобождение граждан. Они покинули Тунис 11 апреля.
В январе в посольстве РФ в Тунисе рассказали, что группа россиян, задержанных в африканской стране, находилась в населенном пункте Хайдра, недалеко от границы с Алжиром. Данный район находится под особым контролем органов безопасности. Туристов распределили по трем различным тюрьмам страны.
В апреле следственный судья принял решение об освобождении туристов.