Часть россиян, освобожденных в Тунисе, прилетели в Шереметьево

Рейс с некоторыми россиянами, которых освободили от заключения в Тунисе, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости .

Ранее российское посольство подтвердило освобождение граждан. Они покинули Тунис 11 апреля.

В январе в посольстве РФ в Тунисе рассказали, что группа россиян, задержанных в африканской стране, находилась в населенном пункте Хайдра, недалеко от границы с Алжиром. Данный район находится под особым контролем органов безопасности. Туристов распределили по трем различным тюрьмам страны.

В апреле следственный судья принял решение об освобождении туристов.