Задержанных в Тунисе 11 россиян распределили по трем тюрьмам

Задержанные в поселении Хайдра в Тунисе 11 россиян находятся в трех различных тюрьмах страны, сообщил РИА Новости брат одного из заключенных.

Изначально все 11 граждан РФ должны были содержаться в Морнагии, однако там не оказалось мест и поэтому их распределили в разные тюрьмы.

По словам собеседника агентства, его родственника несколько раз перевозили из одного места заключения в другое, сейчас он находится в городе Бурдж аль-Амери. По его словам, остальные задержанные пребывают в тюрьмах в Морнагии и Бебелии.

В посольстве РФ в Тунисе рассказали, что группа российских туристов, задержанных в африканской стране, находилась в населенном пункте Хайдра, расположенном недалеко от границы с Алжиром. Этот район находится под особым контролем местных органов безопасности.

Ранее сообщалось, что граждане России находятся под стражей в тюрьме Mornaguia, где в их отношении проводятся следственные мероприятия. В посольстве отметили, что вскоре будет определена дата первого судебного слушания по делу задержанных, которое пройдет в закрытом режиме.