В посольстве РФ в Тунисе объяснили задержание россиян

В посольстве РФ в Тунисе рассказали, что группа российских туристов, задержанных в африканской стране, находилась в населенном пункте Хайдра, расположенном недалеко от границы с Алжиром. Этот район находится под особым контролем местных органов безопасности, сообщает NEWS.ru .

«Наши соотечественники отправились с „исследовательски-краеведческими“ целями в населенный пункт Хайдра, расположенный близ тунисско-алжирской границы. Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности», — отметили представители российского посольства.

Они добавили, что на данной территории размещены объекты критической инфраструктуры, которые находятся под контролем министерства обороны Туниса.

В ведомстве отметили, что в приграничных районах сохраняется высокая степень напряженности из-за наличия террористических группировок. Российские дипломаты уже провели встречи с представителями тунисских властей, чтобы выяснить детали задержания российских туристов. В посольстве подчеркнули, что внимательно следят за развитием событий и поддерживают постоянный контакт с правоохранительными органами и консульским отделом местного министерства иностранных дел.

На данный момент граждане России находятся под стражей в тюрьме Mornaguia, где в их отношении проводятся следственные мероприятия. В посольстве отметили, что вскоре будет определена дата первого судебного слушания по делу задержанных, которое пройдет в закрытом режиме.

Также сообщается, что туристы чувствуют себя удовлетворительно. Они не высказывали претензий относительно условий содержания или возможных случаев дискриминации со стороны тюремной администрации. Эта информация была подтверждена в ходе встречи вице-консула посольства с задержанными, как уточнили представители посольства России в Тунисе.