11 россиян содержат в пыточной тюрьме в Тунисе

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Российских туристов в Тунисе удерживают в тюрьме с жестким режимом

Российских туристов в Тунисе удерживают в тюрьме с жестким режимом Mornaguia, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова невесты одного из задержанных.

По словам девушки, россияне хотели осмотреть римские памятники. Позже они перестали выходить на связь. Выяснилось, они находятся в заключении, причины удержания неизвестны.

Российское посольство и власти Туниса ситуацию пока не комментировали. Ранее к президенту страны обратились родственники туристов.

Тюрьма Mornaguia известна пытками и жестоким обращении с заключенными, указано в публикации.