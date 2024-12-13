Россиянка обратилась к президенту Туниса с просьбой отпустить возлюбленного

Правоохранительные органы Туниса задержали 11 российских туристов. Родные и и близкие почти месяц не могут связаться с путешественниками, сообщает Baza .

По словам Анастасии, ее молодой человек по имени Сергей отправился в Тунис уже во второй раз. 14 ноября он с товарищами планировал посетить небольшой город Кассерин, расположенный вблизи границы с Алжиром. Целью поездки было знакомство с памятниками античной архитектуры. Однако после возвращения связь с Сергеем была утрачена.

Пока Анастасия пыталась выяснить местонахождение Сергея, ей позвонил родственник его друга и сообщил, что все 11 россиян были задержаны. Эту информацию он получил в российском консульстве, однако никаких подробностей задержания узнать не удалось. Дипломаты лишь сказали, что «жалоб у задержанных нет».

Тогда девушка также обратилась в консульство, но ей ответили, что из-за закона о персональных данных не могут предоставить информацию о третьих лицах.

Анастасия рассказала, что в конце текущего года они с Сергеем планировали свадьбу, но он уже месяц не выходит на связь. Россиянка даже задумалась над поездкой в Тунис, однако она не знает языка и не располагает информацией о местонахождении российских туристов.

Пока девушка Сергея и родственники его друзей составили обращение к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их родных и близких.