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Минобороны: над регионами РФ за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников

Российские средства ПВО успешно отразили атаку ВСУ, сбив 69 беспилотников. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

27 беспилотников ВСУ ликвидировали над Белгородской областью. 22 БПЛА уничтожили над Воронежской.

10 дронов сбили над Липецкой областью. Восемь БПЛА уничтожили над Курской. Два беспилотника ликвидировали над Крымом.

Ранее в Липецкой области на частный дом упали осколки беспилотника. В результате произошедшего погибла женщина.