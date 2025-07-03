Врач рассказала, в каких случаях беременным нельзя летать самолетом

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Во время полета в самолете организм подвергается воздействию пониженного давления и кислородного дефицита, что может негативно сказаться на состоянии будущей мамы и ребенка. Кроме того, длительное сидение ограничивает кровообращение в ногах, повышая риск тромбозов. Об этом РИАМО сообщила акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Ирина Аверьянова.

«В связи с этим беременным женщинам рекомендуется консультироваться с врачом перед планированием авиапутешествий», — объяснила Аверьянова.

Она перечислила возможные риски, которые противопоказаны беременным при перелетах:

Угроза прерывания беременности или преждевременных родов. Если у женщины наблюдаются кровянистые выделения, боли внизу живота или другие признаки угрозы выкидыша, перелет может усугубить ситуацию. Плацентарная недостаточность и предлежание плаценты. Эти состояния повышают риск кровотечений и ухудшают снабжение плода кислородом. Неконтролируемая артериальная гипертензия и преэклампсия. Высокое артериальное давление и отеки могут усугубиться из-за изменения давления в самолете. Многоплодная беременность с осложнениями. При риске преждевременных родов или других осложнениях перелет нежелателен. Инфекционные заболевания в острой стадии. Любые острые инфекции могут негативно повлиять на здоровье матери и ребенка. Серьезные хронические заболевания матери. Например, сердечно-сосудистые патологии, диабет с нестабильным течением и другие состояния, требующие постоянного контроля.

Специалист напоминает, что перед перелетом стоит проконсультироваться с врачом-гинекологом. Его рекомендации помогут сохранить здоровье женщины и малыша. Путешествовать лучше во втором триместре, с 14 до 28 недель, когда риск осложнений минимален.