Задержанных в Тунисе 11 россиян освободят в ноябре

Следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, задержанных в ноябре 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на тунисскую радиостанцию Mosaique FM.

Отмечается, что решение об освобождении было принято после расследований, доказавших непричастность задержанных россиян к терроризму.

Ранее в посольстве РФ в Тунисе рассказали, что группа российских туристов, задержанных в африканской стране, находилась в населенном пункте Хайдра, расположенном недалеко от границы с Алжиром. Этот район находится под особым контролем местных органов безопасности.

Ранее сообщалось, что граждане России находятся под стражей в тюрьме Mornaguia, где в их отношении проводятся следственные мероприятия. В посольстве отметили, что вскоре будет определена дата первого судебного слушания по делу задержанных, которое пройдет в закрытом режиме.