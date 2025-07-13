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Подростку-маньяку предъявили обвинение за нападение на школьниц в Подмосковье

16-летнему москвичу предъявили обвинение в покушении на убийство двух девочек-подростков на территории городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Накануне днем в лесополосе вблизи одного из СНТ 16-летний Адонис Тумаш с молотком и металлическим прутом нанес удары по голове двум девочкам 13 и 16 лет. Пострадавших школьниц экстренно госпитализировали в городскую больницу.

Следователи оперативно задержали неадеквата. В ходе допроса Адонис сознался в содеянном, заявив, что ненавидит женщин. Отцом подростка оказался известный ученый-физик, кандидат наук и создатель ювелирного бренда Марко Тумаш.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство). Фигуранту предъявили обвинение.

По ходатайству следствия суд арестовал обвиняемого до 11 сентября текущего года.