Преподаватель СПГХПА имени Штиглица схватил за волосы и толкнул студентку

Преподаватель Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица (СПГХПА) схватил за волосы и толкнул студентку, которая пыталась попасть к нему на занятие. Очевидцы утверждают, что администрация учебного заведения игнорирует жалобы на преподавателя, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам очевидцев, Марина (имя изменено) посещала подготовительные курсы для абитуриентов у доцента кафедры реставрации живописи Дмитрия Е. Девушка в будущем планировала стать преподавателем на кафедре, поэтому подтягивала уровень рисунка.

Как рассказали знакомые Марины, она была в хороших отношениях с преподавателем, которые помогал ей в обучении. Они часто проводили время вместе, пока девушка рисовала.

В конце мая Марина пришла на занятие, однако Дмитрий в грубой форме начал выгонять ее из аудитории, а затем оттащил за волосы в коридор и толкнул. Девушка упала на пол на глазах у других абитуриентов, которые находились около кабинета. этим же вечером педагог написал сообщение в чате своих студентов и извинился, что им пришлось «наблюдать это шоу».

При этом администрация СПГХПА им. Штиглица игнорирует жалобы на преподавателя. Дмитрий продолжает числиться в списках педагогов. Петербургские депутаты отправили запрос ректору, однако так и не получили официальный ответ.