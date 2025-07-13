В Тверской области сирота выиграла суд у чиновников, не выдающих ей квартиру

В Тверской области сирота выиграла суд у местных чиновников, которые несколько лет не выдают 22-летней девушке квартиру. Суд обязал местные власти платить ей неустойку в размере 50 рублей в день, сообщает Baza .

В возрасте 9 лет Таня оказалась в детском доме, поскольку ее родителей лишили родительских прав из-за невыполнения своих обязанностей. Спустя несколько лет она обрела новую семью, где воспитывалась до достижения совершеннолетия.

Однако после 18-летия Таня была вынуждена покинуть приемную семью. По закону ей полагалось жилье, но чиновники отказались предоставить квартиру. Девушка обратилась к адвокатам и выиграла дело. Суд обязал региональное министерство соцзащиты обеспечить девушку жильем, но чиновники игнорировали ее обращения, ссылаясь на нехватку средств и большое количество детей-сирот.

Татьяна снова обратилась к адвокату и подала иск с требованием взыскать с чиновников неустойку за задержку с предоставлением квартиры, чтобы местным властям стало выгоднее выполнить, а не саботировать решение суда.

Суд частично удовлетворил требования Татьяны, указав должностным лицам на необходимость обеспечить ее жильем, и присудил компенсацию в размере 50 рублей за каждый день просрочки.