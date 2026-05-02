Метеорологическое лето в Московском регионе начнется с 26 мая

Метеорологическое лето в Московском регионе ожидается с 26 мая. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, сообщает ТАСС .

По ее словам, в конце мая ожидается практически летняя погода: именно после 26 мая среднесуточная температура перешагнет отметку в 15 градусов и продолжит расти.

Синоптик подчеркнула, что эти данные важны в первую очередь для работников сельского хозяйства, однако и обычные жители при такой температуре действительно почувствуют наступление лета.

Ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал рост температуры воздуха в начале мая. По его словам, в субботу, 2 мая, воздух прогреется уже до +14-16 градусов.

