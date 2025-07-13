Ефимов: почти готов монолит образовательного комплекса в Филимонковском районе

В жилом комплексе «Квартал Марьино» (Филимонковский район) подходит к концу этап возведения монолитного каркаса образовательного учреждения на 1050 учеников. На данный момент степень готовности объекта оценивается примерно в 30%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Учебный корпус площадью более 22,7 тыс. кв. м будет включать в себя школу на 750 мест и детский сад на 300 мест. Функционально здание разделят на учебные блоки для начальной, основной и старшей школы, а также дошкольное отделение. Объект готов уже почти на 30%», — рассказал Ефимов.

Он отметил, что после сдачи объект перейдет в ведение московской системы образования.

Сооружение включает три корпуса: западный, восточный и северный. В западном разместится начальная школа, в восточном — средние и старшие классы, а в северном — дошкольные группы. Ученики 1–8 классов будут учиться в универсальных и профильных кабинетах, а для старшеклассников создадут помещения для предпрофессиональной подготовки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, ключевыми зонами школы станут два многофункциональных пространства с амфитеатрами для мероприятий. Доступ к ним будет организован через вестибюли начальной и основной школы, соединенные с медиатекой на втором этаже.

«Все это входит в центральную группу помещений и составляет основное пространство активности учеников», — добавил Овчинский.

Дошкольное отделение рассчитано на 12 групп. Здесь оборудуют многофункциональные залы для физкультуры и музыки, медицинский кабинет, пищеблок с полным циклом приготовления пищи и другие помещения.

Все этапы строительства образовательного комплекса находятся под контролем Мосгосстройнадзора. Объект возводится на участке площадью около 2,5 га. Инспекторы Комитета провели три выездные проверки, включая одну с участием экспертов подведомственного Центра экспертиз.

В рамках инструментального контроля была проведена оценка соответствия качества поверхности железобетонных конструкций требованиям проектной документации.

Застройщиком проекта выступает компания «Самолет».

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