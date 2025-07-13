Fars: президент Ирана получил ранение во время июньской атаки в Тегеране

По информации издания Fars, президент Ирана Масуд Пезешкиан и еще несколько чиновников получили легкие ранения ног во время атаки на здание в Тегеране 16 июня. В то момент там проходило заседание Высшего совета национального безопасности, сообщает ТАСС .

Ранения президент и чиновники получили во время эвакуации. По зданию выпустили не меньше шести ракет. В СМИ предполагают, что перед этим поработала израильская шпионская сеть.

Военную операцию против Ирана Израиль начал в ночь на 13 июня. К ответным атакам республика перешла менее чем через сутки. Через девять дней в конфликт вступили США и нанесли удары по ядерным объектам Ирана, на что Тегеран ответил ударом по американской авиабазе в Катаре.

Через некоторое время президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны прекращают огонь. Перемирие началось с 24 июня.

Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали заявил, что Россия при необходимости может помочь в восстановлении инфраструктуры Ирана, пострадавшей в ходе конфликта с Израилем в июне.