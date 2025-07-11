Посол Джалали заявил, что РФ может помочь в восстановлении инфраструктуры Ирана

Иранский посол в России Казем Джалали заявил, что Россия при необходимости может помочь в восстановлении инфраструктуры Ирана, пострадавшей в ходе конфликта с Израилем в июне, пишет ТАСС .

«При необходимости Россия может сыграть свою роль как в восстановлении повреждённой гражданской инфраструктуры, так и в качестве посредника», — сказал он.

В своем высказывании дипломат опирался на договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.



