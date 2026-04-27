Будьте предельно осторожны: жителей Подмосковья предупредили о непогоде

В понедельник с сохранением до конца суток в Московской области местами прогнозируются сильные осадки (мокрый снег, снег), сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Также ожидаются гололедица и шквалистое усиление ветра порывами до 20-25 м/с.

На улице и пешеходам, и водителям нужно быть предельно осторожными и внимательными, особенно на переходах дорог. Также автолюбителям рекомендуется воздержаться от поездок без крайней необходимости, соблюдать безопасную дистанцию до других авто, выбирать скорость в соответствии с погодой. Еще необходимо строго выполнять ПДД и требования сотрудников ГИБДД.

Людям на улицах советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.

Этой ночью столичный регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах упало несколько деревьев. Также действует «желтый» уровень погодной опасности, который объявили из-за снега, обледенения и порывистого ветра.

