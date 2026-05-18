Больше не нужно искать: в магазине полезные продукты собраны на одной полке

Мы все чаще слышим про здоровый образ жизни, но на практике сталкиваемся с проблемой: в магазине глаза разбегаются, а что реально полезно не находим или приходится искать долго. В этой связи особенно ценно, когда крупный ритейлер берет на себя ответственность и буквально ведет тебя за руку к правильному выбору. «Перекрёсток» запустил пилотный проект с функциональными полками — это такие товары, в которых много полезных веществ. И что немаловажно: данный проект подготовлен совместно с государством.

Сейчас функциональные полки тестируются в 5 супермаркетах сети, а заказать ассортимент из 101 позиции можно уже и в приложении.

Что значит «функциональный продукт» с точки зрения состава? Такой товар помогает закрывать дефицит питательных веществ, потому что в нем гарантированно повышено содержание ключевых нутриентов. Чтобы получить статус функционального, продукт должен соответствовать строгим критериям: белка — не менее 12% от общей калорийности, пищевых волокон — не менее 3 г на 100 г продукта, а витаминов и минералов — не менее 15% от суточной нормы на каждые100 г или 100 мл.

На функциональной полке собраны товары самых разных категорий, и все они прошли сертификацию Роскачества. Здесь можно найти батончики, снеки, напитки, печенье, хлеб, хлебцы, мороженое и даже шоколад. Но на этом ассортимент не заканчивается. В планах магазина— расширять линейку функциональных продуктов, в том числе за счет позиций под собственной торговой маркой сети.

Сам термин «функциональный пищевой продукт» официально закреплен в госстандартах (ГОСТ). Поэтому каждый товар на функциональной полке проходит не одну, а несколько ступеней проверки. Сертификацией занимается специальный орган «Роскачество — функциональное питание». Процедура включает в себя аудит производства с обязательным отбором проб, лабораторные исследования состава и тщательную документарную проверку. И только после успешного прохождения всех этапов выдается сертификат, который официально подтверждает: продукция действительно соответствует установленным требованиям.

Директор по качеству торговой сети Сергей Тюветский подчеркивает, что функциональные продукты становятся важной частью повседневного рациона.

«Для нас важно обеспечить покупателю доступ к таким решениям и одновременно гарантировать их качество. Формат функциональных полок позволяет объединить такие товары в отдельную категорию и сделать их выбор более простым и удобным в повседневной жизни», — сказал Тюветский.

По словам замруководителя Роскачества Юлии Михалевой, запуск функциональных полок — это важный шаг к формированию доступной среды для здорового питания.

«Сертификация 101 уникальной позиции — это гарантия для покупателя, что каждая порция такого продукта содержит необходимые нутриенты. Это не просто расширение ассортимента, а реальный вклад в увеличение продолжительности и качества жизни россиян», — сказала Михалева.

«Вовлеченность бизнеса в формирование культуры здоровья — это важный ресурс, который сегодня нельзя недооценивать. Когда торговые сети создают удобную среду для осознанного выбора, они становятся полноценными участниками реализации профилактической повестки. Полка с функциональными продуктами помогает покупателю сориентироваться и сделать более осознанный выбор. Функциональные продукты действительно могут быть полезны в условиях высокой нагрузки и дефицита времени, служить дополнением к основному разнообразному рациону с достаточным количеством овощей и фруктов», — комментирует директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН профессор Оксана Михайловна Драпкина.

Магазин «Перекрёсток» с самого основания поддержал создание Ассоциации производителей и поставщиков функциональных продуктов питания и ингредиентов, и вошел в число ее соучредителей.

Ассоциация была основана в 2024 году и на сегодняшний день объединяет уже 48 компаний-производителей. Ее миссия — развивать новый рынок высокопитательных продуктов в каждой товарной категории, чтобы заботиться о здоровье граждан и предотвращать дефицит полезных веществ в их рационе. Также ассоциация стремится объединить вокруг этой цели всех участников процесса и внести вклад в исполнение Указа Президента о научно-технологическом развитии РФ в части, касающейся функциональных продуктов питания.

Для самого магазина здоровый образ жизни — не временная акция, а один из элементов стратегии устойчивого развития компании, которая была утверждена в 2025 году. Работа в этом направлении включает несколько задач: просвещать покупателей, улучшать составы продуктов под собственными торговыми марками, развивать бренды, категории и полки, предназначенные для правильного питания.