Европейские страны стремительно расходуют собственные запасы газа. «Балканский поток» остается основным маршрутом поставок топлива в регион после завершения срока действия контракта «Газпрома» с украинским «Нафтогазом», сообщает «Царьград» .

«Хотя нет угрозы немедленного дефицита, стремительное истощение может затруднить формирование запасов перед следующим отопительным сезоном и может оказать влияние на краткосрочные цены», — пишет агентство Bloomberg.

По данным Gas Infrastructure Europe, на сегодняшний день запасы топлива в европейских хранилищах снизились на 25%. Это самое значительное падение за последние 7 лет.

Холодный климат на северо-западе Европы в ближайшее время может привести к дополнительным изъятиям газа из хранилищ.

В настоящее время российский трубопроводный газ через «Балканский поток» получают такие европейские страны, как Венгрия, Сербия, Румыния, Греция, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина. Ежегодно в эти государства поступает около 14-15 млрд куб. м российского топлива.

Ранее член Еврокомиссии от страны Йозеф Сикела заявил, что остановка транзита газа из России в ЕС через Украину говорит о том, что решение чешских властей национализировать газохранилища в 2023 году было правильным.