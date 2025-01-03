ЕК: остановка транзита из РФ подтверждает правильность национализации хранилищ

Остановка транзита газа из России в ЕС через Украину говорит о том, что решение чешских властей национализировать газохранилища в 2023 году было правильным. Об этом заявил член Еврокомиссии от страны Йозеф Сикела в Х, сообщает ТАСС .

Политик сказал, что происходящее с соседями Чехии, Словакией, после остановки продажи газа из РФ в ЕС через территорию Украины, снова говорит о том, что страна правильно поступила, «вернув газохранилища в руки государства».

Сикела в 2023 году был министром промышленности и торговли Чехии. Он организовал национализацию шести больших газохранилищ государства. Они были рассчитаны на хранение 2,7 млрд кубометров топлива.

Ранее сообщалось, что с 08:00 1 января «Газпром» перестал транспортировать газ в Евросоюз через территорию Украины. Киев не согласился продлевать соглашение о транзите.