Бизнес обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова рухнул на 300 млн рублей

После задержания блогера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве, его компания «Лайк центр» потерпела убытки на 300 млн рублей, сообщает SHOT .

Раньше, в период с 2020 по 2023 год, проект приносил мужчине в среднем около 200 млн рублей ежегодно. А в 2022 году Шабутдинов получил доход в размере 737 млн рублей.

Однако после задержания блогера в 2023 году компания начала терять деньги. К концу прошлого года убыток составил более 39 млн рублей. Сейчас проект ушел в минус уже на 300 млн рублей.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, его обвиняют в мошенничестве. Блогер продавал курсы, на которых обещали успех в бизнесе. От его действий пострадали 113 человек, общий ущерб составил 57 млн рублей.

Ранее блогер признал вину и раскаялся в содеянном. Он заявил, что «готов упорно работать над восстановлением доверия».