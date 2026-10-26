Врач Савицкая рассказала, как снизить риск инсульта

Контроль давления, диспансеризация и отказ от курения помогают предотвратить инсульт. О мерах профилактики рассказала врач Наталья Савицкая, сообщает ИА «Время Н» .

Риск повышают гипертония, высокий холестерин, диабет, лишний вес и малоподвижность. Врачи советуют ограничить соль, ежедневно двигаться не менее 30 минут и соблюдать назначенную терапию без самолечения.

Распознать инсульт помогает правило «УЗП»: улыбнуться, заговорить, поднять руки. Асимметрия улыбки, невнятная речь или слабость одной руки — повод немедленно звонить 103 или 112. Чем раньше начнется лечение, тем выше шанс сохранить функции мозга. Даже быстро исчезнувшие симптомы требуют обращения к врачу.

До приезда скорой нужно уложить человека, слегка приподняв голову, расстегнуть тесную одежду и обеспечить свежий воздух. Нельзя давать еду, питье и лекарства. Важно записать время появления симптомов и следить за состоянием человека.

«Не ждите появления симптомов. Начните с малого: узнайте свое давление, запишитесь на диспансеризацию и обсудите состояние здоровья с врачом. Если рядом с вами у человека появились признаки инсульта, действуйте без промедления — каждая минута важна», — подчеркнула Наталья Савицкая.

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