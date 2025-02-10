Прокуратура Москвы утвердила обвинение против Аяза Шабутдинова

Прокуратура Москвы сообщает, что утверждено обвинительное заключение по делу блогера Аяза Шабутдинова о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, мужчина организовал преступную группу, которая размещала в интернете ложные сведения о реализуемых образовательных программах. Сообщники блогера продавали клиентам эти «программы», а еще проводили курсы, тренинги и вебинары, на которых обещали людям успех в их бизнесе.

Сам Шабутдинов писал тексты тренингов, а также составлял договоры на оказание образовательных услуг. Он пытался создать ложное представление о том, что якобы образовательные программы способны гарантировать финансовую защиту.

В результате от действий блогера и его соучастников пострадали 113 человек. Общий ущерб составил более 57 млн рублей.

Шабутдинову скоро вручат обвинительное заключение. Затем материалы дела направят в суд.

Блогеру ранее избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ее несколько раз продлевали.