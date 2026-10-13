Офтальмолог Данил Романов начал прием в Истринской поликлинике №3

Молодой врач-офтальмолог Данил Романов начал работать в Истринской поликлинике №3. В скором времени он планирует также проводить операции в офтальмологическом стационаре в Дедовске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Данил Романов ведет прием в Истринской поликлинике №3 и планирует в скором времени присоединиться к оперирующим хирургам офтальмологического стационара в Дедовске. Его стаж без учета ординатуры составляет полгода.

Интерес к медицине возник у Романова в детстве: увлечение природой, насекомыми и пауками привело его к изучению биологии, а затем — к медицине и офтальмологии. Родители врача тесно связаны с офтальмологией, и их пример во многом определил его профессиональный путь.

Романов окончил Донецкий медицинский институт, после чего поступил в ординатуру в Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова.

По словам врача, коллеги тепло встретили его и познакомили со всеми сотрудниками. Он также отметил качественный ремонт и оснащение Истринской клинической больницы: здесь есть все необходимое для диагностики глазных болезней.

Записаться на прием к офтальмологу можно по номеру 122, через Госуслуги, портал uslugi.mosreg.ru/zdrav или инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.