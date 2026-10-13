В Подмосковье приглашают доноров с I, II и III группами крови

Московский областной центр крови приглашает доноров с I группой крови, II положительной и III отрицательной. Запасы II отрицательной и III положительной групп также нуждаются в пополнении, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Служба крови формирует запасы исходя из потребностей медучреждений и числа пациентов, нуждающихся в компонентах крови.

«Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Адреса и график приема: • Москва, ул. Металлургов, 37А — ежедневно, 8:00–14:00; • Подольск, ул. Кирова, 9; Орехово-Зуево, ул. Барышникова, 13/5; Наро-Фоминск, ул. Школьная, 1 — пн–пт, 8:00–13:00; • Щелково, ул. Новая Фабрика, 8; Воскресенск, Больничный проезд, 5 — пн–сб, 8:00–13:00; • Ногинск, ул. Октябрьская, 85д — пн, ср, пт, 8:00–13:00; • Люберцы, Октябрьский проспект, 64 — вт, чт, 8:00–13:00; • Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 62а — пн–ср, 9:00–12:00; • Серпухов, ул. Комсомольская, 4, пом. 2 — пн, ср, 9:00–12:00.

Выездные акции пройдут с 9:00 до 12:00: • 15 октября — Талдом, МЦ «Выбор», ул. Шишунова, 5. По предварительной записи. Чат VK для доноров Талдома; • 19 октября — Дубна, Универсальная библиотека ОИЯИ им. Блохинцева, ул. Блохинцева, 13/7. Запись на сайте откроется 13 октября в 12:00; • 20 октября — Электросталь, МУРМ «Молодежный центр», ул. Карла Маркса, 23. Запись на сайте откроется 15 октября в 12:00. Чат VK для доноров Электростали.

Донором может стать совершеннолетний без противопоказаний. Нужны оригинал паспорта, СНИЛС и временная регистрация при отсутствии постоянной в любом субъекте РФ. Доноры получат 1106 руб. на питание, справку для освобождения от работы в день донации и дополнительный день отдыха с сохранением зарплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.