Нарколог объяснил, почему быстро протрезветь невозможно

Нарколог, психиатр Сергей рассказал, что народные методы не ускоряют переработку алкоголя, а попытки отрезвить человека ледяной водой опасны для жизни, сообщает aif.ru .

По словам Золотилова, печень перерабатывает этанол с определенной скоростью. Повысить ее народными средствами нельзя: алкоголь уже находится в крови и влияет на рецепторы мозга.

«Все, что обещает мгновенное отрезвление, — это либо обманка, либо опасная манипуляция, которая может закончиться летальным исходом», — отметил нарколог.

Врач объяснил, что резкий холод лишь ненадолго взбадривает, но не выводит алкоголь. Ледяная вода вызывает спазм сосудов и холодовой шок. По его словам, это может привести к скачку давления, аритмии и остановке сердца, а при сердечно-сосудистых заболеваниях — к инфаркту или инсульту.

Человеку в сознании, без комы и психоза, врач рекомендовал обеспечить покой и тепло, дать теплую воду, морс или некрепкий чай. Питье не ускоряет переработку алкоголя, но помогает избежать обезвоживания. Кофе усиливает тахикардию и тревогу.

Золотилов призвал не оставлять пьяного одного: он может задохнуться, упасть или получить травму. Потеря сознания, отсутствие реакции на боль, редкое или прерывистое дыхание и бледная кожа — поводы немедленно вызвать скорую помощь.

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