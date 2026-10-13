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Женщина и ребенок погибли при опрокидывании самосвала на легковушку в Домодедове

Жуткое ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля произошло в Домодедове. В результате погибли два человека, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 12:02 возле одного из домов, расположенных на улице Речная. Предварительно, водитель самосвала марки «КамАЗ» не справился с управлением. В результате грузовик, груженный щебнем, опрокинулся прямо на легковушку.

В ДТП погибли женщина-водитель легковушки и ребенок. По данным СМИ, погибшим было 33 и 7 лет соответственно.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

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